Ponte sullo Stretto, Germanà: “società smonta le accuse della sinistra”

“La solita sinistra guarda il dito e non la luna: con la complicità di certi organi di stampa megafono di partito, solleva un polverone con sterili polemiche invece di compiacersi del fatto che il Ponte di Messina è stato progettato per resistere al più forte sisma attendibile nell’area dello Stretto. Quindi, non solo è un’opera sicura ma, contrariamente a quanto insinua l’opposizione, il progetto non manca di alcun ‘via libera sismico’ o ‘certificazione’ da Ingv. Avanti tutta, quindi, alla realizzazione della struttura che si sta concretizzando grazie alla determinazione e all’impegno del ministro Salvini, e che rilancerà la crescita e lo sviluppo del Sud e dell’intero Paese”. Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

