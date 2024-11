Ponte sullo Stretto, Ciucci: “governo Meloni in 2 anni ha fatto tantissimo ripartendo da zero, copertura finanziaria è traguardo straordinario”

StrettoWeb

L’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci, rispondendo ad una nostra specifica domanda su quanto fatto fin qui dal governo Meloni in questi primi due anni di esecutivo di centrodestra a Palazzo Chigi, chiarisce quanto siano stati importanti gli step fin qui ufficializzati e superati dopo 11 anni di blocco totale: “Un progetto come quello del Ponte sullo Stretto è di lungo periodo e richiede una programmazione articolata. In questi due anni di cose concrete ne sono state fatte tante, dall’aggiornamento del progetto definitivo alla riorganizzazione della Società Stretto di Messina che non c’era più da dieci anni, sono stati stanziati i fondi, il progetto parte con l’intera copertura, fatto rivoluzionario, unico. Significa che il principale rischio di rallentamento dell’esecuzione o la temutissima incompiuta per la mancanza di risorse, questo rischio per il Ponte non si concretizza dando la sicurezza di realizzazione. Ci potremo occupare soltanto di risolvere i problemi tecnici, senza problemi finanziari“.

La risposta completa, molto dettagliata nei termini del finanziamento e di quanto già realizzato dal Governo, nel video di seguito:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.