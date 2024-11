Ponte sullo Stretto, le nuove opere compensative richieste in Commissione | ELENCO

StrettoWeb

Seduta ricca e interessante, quella di oggi, della Commissione Ponte sullo Stretto. I Consiglieri Comunali hanno avanzato nuove ed eventuali proposte da aggiungere alle opere compensative già richieste e inviate al Ministero da parte del Sindaco di Messina Federico Basile. Diversi Consiglieri hanno preso la parola, dicendo la loro: c’è chi ha citato eventuali opere, chi ha posto dubbi non sbilanciandosi (il PD), chi ha posto semplici riflessioni.

L’opera più bella e affascinante è senza dubbio l’Eco Grande Acquario dello Stretto, di cui abbiamo parlato in altro articolo in modo più approfondito. Quella mediaticamente più impattante, invece, la richiesta di coprire per intero lo stadio “Franco Scoglio”, anche per gli Europei 2032.

Insieme a queste, ecco l’elenco completo (in alcuni casi, tra parentesi, il cognome del Consigliere che l’ha proposta) delle opere avanzate oggi in Commissione, che saranno presentate attraverso una delibera d’indirizzo:

Eco Grande Acquario dello Stretto;

Svincolo di Giampilieri;

Metropolitana di Messina;

Porticciolo Turistico nella zona di Torre Faro (Carbone);

Copertura integrale dello stadio “Franco Scoglio” (Carbone);

Risorse per rafforzare il territorio dall’indebolimento e dal rischio di dissesto idrogeologico, di difesa del suolo (Gioveni)

Scavi per il ripascimento delle spiagge per la realizzazione barriera soffolta (Villari);

Rimboschimento di alcune parti dell’area della forestale (Villari);

Recupero dell’abbazia basiliana di San Filippo (Villari);

Rimozione della massicciata ferrata di Gazzi (Mortelliti).

