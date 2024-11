Ponte sullo Stretto, domani nuova Commissione: ospite la Prof. Archi. Francesca Moraci

StrettoWeb

“Vi comunico che domani, 5.11.24, ore 13:30, si svolgerà una seduta della Commissione Ponte con l’audizione della Prof.ssa Arch. Francesca Moraci, sul seguente argomento: “Ponte sullo Stretto di Messina – Geopolitica delle infrastrutture nell’euro mediterraneo. Il ruolo dello Stretto. Riflessioni, visioni, strategie e azioni per costruire un progetto di territorio , di economia e di nuovi mercati. Ruolo e sfida delle città dello Stretto per mettere in campo misure di rigenerazione urbana, sociale e culturale”. Così in una nota il Presidente della Commissione, Trischitta, avvisa della nuova seduta.

Il curriculum della Prof. Moraci

Francesca Moraci, (Messina) architetto, PhD in Pianificazione Territoriale, MS in Economic Policy and Planning (NU-Boston), Fulbright in Economics and Public Policies (NU-Boston), è professoressa ordinaria di urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria dove ha ricoperto anche ruoli Istituzionali elettivi (Presidente CdL, Direttore di dipartimento, componente CdA; coordinatrice dei direttori di dipartimento di Ateneo, componente Presidio Piano Strategico, Componente Senato Accademico).

Ha ricoperto ruoli di Amministratrice di società – Università e direzione scientifica, amministrativa e gestionale di dipartimento/di ateneo e di ruoli di gestione di altri enti pubblici e comitati di gestione, tra cui ricordiamo che è stata componente del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane (2018-21) e di ANAS spa (2015/18); componente del Consiglio Regionale dei Parchi e AAPP Reg. Sicilia, CdA e Senato accademico dell’Università Mediterranea ;

Ha partecipato a commissioni ministeriali per leggi di riforma e politiche urbane e infrastrutturali, strategie territoriali e costruzione di politiche pubbliche. E’ stata tra i 15 esperti del MIT per il Piano Strategico Nazionale per la Portualità e la Logistica (riforma della portualità). E’ stata componente della Commissione del MIMS per la riforma della legge urbanistica nazionale, standard urbanistici e Testo Unico dell’Edilizia.

E’ componente di numerosi Comitati Tecnici e Scientifici di interesse nazionale e internazionale (osservatorio infrastrutture e logistica di Eurispes, Abitacolo, QVQC, CRPPN Regione Sicilia, Parsons Trasportation group Ltd per il PMC del Ponte sullo Stretto; Associazione infrastrutture sostenibili; Comitato tecnico conferenza permanente interregionale area dello Stretto, Comitato portuale AP di Messina, etc).

Ha redatto numerosi studi, progetti e piani generali e di settore (Messina, Reggio Calabria, Vibo Valenzia, San Filippo del Mela, PNPL, etcc) , programmi complessi, ricerche e coordinamento di ricerche europee e nazionali a bando competitivo a carattere urbanistico, territoriale, paesaggistico, ambientale, trasporti, logistica, infrastrutture, mobilità, infrastrutture portuali, PON e PNRR (tra cui il grande progetto Tech for You -T4Y- ecosistema dell’innovazione-di cui ha profdotto un grande laboratorio strumentale interdipartimentale – Transition Hub- che dirige, oltre al laboratorio di strategie urbane e territoriali per la pianificazione che fonda e dirige dal 1998).

Svolge attività di consulenza per vari Enti, Ministeri (MIT, MAE, MIBACT, regione Calabria, Sicilia, etc) e società di ingegneria internazionali ( Systra ; Parsons ltd, PWC, EY, Bonifica spa, etcc). Ha ricoperto ruoli istituzionali/direzione e Alta Qualificazione Internazionale, Organismi istituzionali e Commissioni nazionali e Internazionali-Comitati scientifici, nell’ambito delle politiche pubbliche, strategie territoriali, urbanistica, ambiente, paesaggio, trasporti, logistica, mobilità e infrastrutture.

Ha ricevuto vari premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, professionale e manageriale, tra cui la massima onorificenza San Giorgio d’oro della città di Reggio Cal. e il premio Donne che ce l’hanno fatta 2015 Expò di Milano conferenza internazionale delle donne e nel 2020; Fa parte del talk 100 donne che cambieranno l’Italia. E’ membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, e vice presidente della società scientifica Accademia Urbana che ha co-fondato. È componente del CS degli Stati Generali delle Donne e membro della Fondazione Bellisario. E’ autrice di numerosissime pubblicazioni (oltre 200).

