Pippo Inzaghi immortale: tripletta a 51 anni in 40 minuti. E poi via ad abbracciare i figli | VIDEO

Tra un dominio in Serie B e un… dominio in Serie B; tra una vittoria e una… vittoria, Pippo Inzaghi trova ancora il tempo di fare ciò che gli riesce meglio: i gol. Per la precisione 3. A 51 anni. In 40 minuti. L’ex Reggina, che ora comanda la classifica di Serie B col Pisa, proprio a Pisa si è reso protagonista nel corso della partita beneficenza “Metti in campo il cuore 2024”.

Al fianco di Totò Di Natale e Sergio Pellissier, lo storico attaccante di Juventus e Milan ci ha messo meno di un tempo per segnare una tripletta: in tuffo di testa, di girata con deviazione (sporca) e poi al volo all’angolino anticipando il difensore. Insomma: gol alla Pippo Inzaghi. Poi, come ormai ci ha abituato, corsa a bordo campo ad abbracciare i suoi figli, Edoardo ed Emilia, sotto gli occhi della moglie Angela Robusti.

“Quando ti ritrovi al fianco di due come Di Natale e Pellissier è difficile giocare male – scherza Inzaghi a SportMediaset – avevo solo paura di farmi male perché le gambe mi tremavano un po’, mentre la testa mi diceva di fare le stesse cose che facevo in campo 15 anni fa. È stato bello essere in campo per un giusto motivo, in quella che adesso è la mia città. Il campionato sta andando bene, siamo primi ma sono passate solo 13 giornate, sarà lunga, mi sto divertendo molto, la gente è tornata a riempire lo stadio, la società è fantastica e mi sta vicino in tutto”.

