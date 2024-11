Periferie, Battilocchio in missione istituzionale a Messina

StrettoWeb

“Sabato 16 novembre il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, sarà in missione istituzionale a Messina. Durante la sua visita l’onorevole Battilocchio, accompagnato dal sub commissario al risanamento, Marcello Scurria, visiterà diversi quartieri periferici della città, le baraccopoli ancora presenti sul territorio e alcune zone degradate”. E’ quanto comunica Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

“Illustreremo al presidente Battilocchio – che ringraziamo per l’attenzione e per la sensibilità dimostrate nei confronti della nostra città – il ‘modello Messina’, una buona pratica di recupero e risanamento di vaste aree della città, nato grazie ai 100 milioni di euro dell’emendamento contro le baraccopoli e cresciuto positivamente in questi anni. Durante la sua missione Alessandro Battilocchio incontrerà, inoltre, le massime autorità cittadine e istituzionali”, conclude Siracusano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.