Peppino Cocuzza / Basket Milazzo batte CUS Palermo e presenta Dmitrovic

La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ritrova la vittoria contro un mai arrendevole CUS Palermo. I ragazzi di coach Romeo iniziano la gara col piede giusto grazie anche alle incursioni del nuovo acquisto Milan Dmitrovic, fresco di promozione in B con Catanzaro. I beniamini di casa spingono forte sull’acceleratore ma il CUS Palermo riesce a stare in scia grazie alle conclusioni dall’arco dei cecchini Pirrera e Bonanno (24 e 23 punti). A mettere il muso avanti alla prima sirena sono però i padroni di casa con il punteggio di 22 – 18.

Il secondo quarto è una prova di forza della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che alza notevolmente i giri del motore e non concede quasi nulla agli ospiti. Vinicius Ruiz (27 punti) domina sotto le plance mentre Scimone, autore di 19 punti, trova ritmo e continuità dall’arco. Il nuovo arrivato Dmitrovic sembra subito trovarsi bene con i compagni e si dimostra protagonista del decisivo parziale 24 – 17 maturato nel secondo periodo.

Il terzo quarto vede una reazione tutto cuore del CUS Palermo che non ci sta e cerca in tutti i modi di penetrare la difesa di coach Romeo. I cussini si affidano ai soliti Pirrera, Bonanno e Benfratello per tentare la rimonta, coadiuvati da Bruno e Corrao. Gli ospiti toccano anche il -5 grazie ad un’ottima prova corale ma dopo un timeout rigenerativo i padroni di casa rimettono le cose in chiaro e chiudono il quarto con un parziale di 6 – 0 guidato da Vinicus Ruiz. Anche l’ultimo quarto vede i cussini premere sul pedale dell’acceleratore per tentare il colpaccio ma la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo si dimostra più organizzata in difesa e più cinica in attacco, rispondendo ad ogni tentativo di rimonta del CUS Palermo, chiudendo la pratica con il punteggio finale di 86 – 74.

Un’ottima prova corale della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che prima crea margine sugli avversari e poi risponde benissimo ai tentativi di rimonta degli ospiti. Coach Romeo è ora chiamato a preparare la delicata trasferta di Gravina, in programma giorno 17 novembre.

Tabellino Peppino Cocuzza / Basket Milazzo – CUS Palermo 86-74 (Parziali: 22-18, 24-17, 17-17, 23-22)

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Arthur Ruiz, Sorbara 2, Dmitrovic 14, Scimone 19, De Gaetano 11, Lebediev 6, Cianciafara, Scozzaro 6, Orlando, Ficarra, Lipari 1, Ruiz De Siqueira V. 27. All. Romeo.

CUS Palermo: Blasco, Pirrera 24, Bonanno 23, Corrao 6, Filippone, Bruno 8, Monachello, Bertolino, Inzerillo 2, Benfratello 9, Fontana 2. All. Catania.

