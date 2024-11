Il PD metropolitano: “l’elezione di Falcomatà ad Anci è una splendida notizia per Reggio e la Calabria”

StrettoWeb

“L’elezione del nostro sindaco Giuseppe Falcomatà in seno all’Ufficio di Presidenza nazionale dell’Anci è una splendida notizia per la nostra città e per l’intera Calabria. E’ un altro passo in avanti verso il riconoscimento, in ambito nazionale, del lavoro amministrativo e politico svolto dal sindaco e dall’intero centrosinistra reggino alla guida degli enti territoriali, Comune e Città Metropolitana. Le felicitazioni dell’intera comunità dei democratici reggini giungano al sindaco Falcomatà, insieme agli auguri di buon lavoro per quanto ancora di buono potrà fare rappresentando la nostra città in un contesto prestigioso come quello di Anci nazionale”. E’ quanto afferma in una nota il Segretario provinciale del Partito Democratico della Federazione metropolitana di Reggio Calabria Antonio Morabito.

“L’elezione di Falcomatà nel massimo organo di governo dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani – spiega Morabito – certifica l’importanza e la centralità che l’esperienza di Reggio Calabria ha assunto in ambito nazionale per il lavoro fatto in questi anni. Da Ente decotto, già sciolto per mafia, in regime di predissesto, con servizi azzerati e con gravissime difficoltà finanziarie, oggi il Comune di Reggio Calabria naviga finalmente in acque sicure e realizza una programmazione importante sul piano delle infrastrutture, dei servizi, delle iniziative culturali, senza gravare sulle spalle dei cittadini ed utilizzando al meglio le dotazioni dei fondi extracomunali attraverso una positiva pianificazione”.

“D’altronde – aggiunge il segretario dem – la delega ai “Servizi Pubblici Locali” assegnata al sindaco costituisce un ulteriore segnale di quanto l’esperienza reggina ed il lavoro certosino portato avanti dal sindaco e da tutta la sua squadra sia oggi diventato un punto di riferimento per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Che l’elezione di Falcomatà sia quindi solo un nuovo punto di partenza, per lui stesso che è ormai un importante punto di riferimento politico anche a livello nazionale, ma soprattutto per gli obiettivi di crescita che Reggio Calabria si pone in questa fase della sua seconda consiliatura, ricca di iniziative che capitalizzeranno la buona programmazione di questi anni, ed in continuità sulla prossima consiliatura, nella quale proseguiremo il percorso avviato“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.