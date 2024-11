Via libera del Parlamento europeo alla Commissione europea, Fitto diventa vicepresidente

StrettoWeb

Con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese la squadra della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. A luglio, con voto segreto, aveva ricevuto 401 sì.

Solo 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta

La seconda Commissione presieduta da Ursula von der Leyen è stata approvata dal plenum del Parlamento europeo con appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720. Un dato pari al 51,39% degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea.

Le parole di von der Lyen su Fitto

“Voglio che le regioni e le comunità abbiano il controllo del proprio destino e che contribuiscano a dare forma alle nostre politiche. E’ il compito della coesione e delle riforme che ho affidato come vicepresidente esecutivo a Raffaele Fitto. E’ una scelta che ho fatto, perché so quanto sia fondamentale dare alle regioni l’importanza politica che meritano”. E’ quanto ha affermato Ursula von der Leyen.

La soddisfazione di Nesci



“Oggi, durante il voto che si è svolto a Strasburgo, è stato dato il via libera definitivo alla nuova Commissione Europea, ufficializzando così l’elezione di Raffaele Fitto a Vice Presidente Esecutivo con delega alla coesione e riforme. Questo prestigioso incarico” – dichiara l’europarlamentare Denis Nesci – “rappresenta un’importante vittoria per l’Italia e un riconoscimento del valore del nostro Paese all’interno delle istituzioni europee, merito della straordinaria azione politica del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La nomina di Fitto” – continua – è il risultato del suo instancabile impegno e della sua visione strategica, che hanno sempre messo al centro la necessità di garantire una coesione reale tra le diverse regioni europee. Desidero esprimere la mia più sincera felicitazione a Raffaele Fitto per questo importante traguardo. La sua esperienza e la sua determinazione saranno decisive per promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo delle nostre comunità”. “Sono certo – conclude – che, sotto la sua guida, l’Europa potrà costruire un futuro più coeso per tutti i cittadini”.

