Pane duro e Messina che non taglia: l’Altamura vince 2-1 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dura poco la gioia per la vittoria contro il Giugliano dello scorso turno in casa ACR Messina. Nella domenica dello Stadio Tonino D’Angelo di Altamura i peloritani vengono sconfitti 2-1, in 10 uomini, dalla squadra di casa che dopo un inizio di stagione complesso raccoglie il 12 punti in 5 partite e vede la zona Playoff. Per il Messina è, invece, il 6° ko stagionale: giallorossi al 18° posto in piena bagarre Playout.

La gara si sblocca al 15′: sugli sviluppi di un corner Krapikas colpisce Garofalo che finisce a terra in area, sugli sviluppi il pallone finisce a De Sanctis che dentro l’area piccola non perdona. Forti proteste del Messina ma il gol è valido. Al 24′ l’Altamura raddoppia: tocco di braccio di Manetta, dentro l’area, calcio di rigore che Leonetti trasforma per il 2-0.

Nella ripresa Anatriello accorcia le distanze al primo tiro in porta dei peloritani con un diagonale da posizione defilata che sorprende il portiere dell’Altamura. Al 76′ Lia rimedia il secondo giallo per un’entrata avventata e lascia i suoi in 10. Si spengono qui le speranze di rimonta del Messina.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 29 Potenza 25 Audace Cerignola 25 Monopoli 24 Giugliano 23 Avellino 23 Catania 23 * Picerno 22 Trapani 21 Sorrento 21 Crotone 19 Altamura 19 Cavese 17 Casertana 15 Turris 14 * Foggia 14 Latina 14 ACR Messina 13 Taranto 9 ** Juventus U23 7

* 1 punto di penalizzazione

* 4 punti di penalizzazione

(Benevento, Audace Cerignola, Monopoli, Avellino, Crotone, Cavese, Turris, Latina, Taranto, Juventus una gara da giocare)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.