Palermo, 50ª edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello, precursore del Premio Nobel

Si svolgerà a Palermo il 15 novembre 2024, al Teatro Biondo, ore 17.30, la 50a edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello, uno dei più celebri e antichi premi letterari italiani promosso in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, che si è conquistato la fama di precursore del premio Nobel per la letteratura.

Dalla sua fondazione avvenuta nel 1975 ha infatti premiato molti scrittori ascesi poi alla gloria del Nobel: Günter Grass, Josif Brodskij, V.S. Naipaul, Octavio Paz, Wole Soyinka, Josè Saramago, Seamus Heaney, Kenzaburo Oe, J.M. Coetzee, Doris Lessing, Herta Müller, Annie Ernaux (Premio Nobel 2022). Tra gli altri vincitori autori di fama mondiale quali Milan Kundera, Javier Cercas, Adonis, Don DeLillo, Elizabeth Strout, Péter Esterházy, Marilynne Robinson, Alberto Moravia, Italo Calvino, Andrea Camilleri, Alberto Arbasino, Davide Enia e Colum McCann.

Nato per volontà di un gruppo di intellettuali palermitani – tra i quali il Vicepresidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani Giovanni Puglisi, oggi anche Presidente della Fondazione Premio Mondello e della Giuria – il Premio Mondello rappresenta uno dei più importanti eventi culturali del nostro Paese.

“Il Premio Mondello – sottolinea il Presidente della Fondazione Premio Mondello e della Giuria Giovanni Puglisi – si è conquistato in quasi cinquant’anni di attività un prestigio internazionale indiscutibile, che ne fa un esempio di eccellenza del patrimonio culturale italiano e, in particolare, della Sicilia. Sono particolarmente orgoglioso di essere parte attiva di questa esperienza letteraria, che ha saputo scoprire in anticipo scrittori di valore internazionale, molti dei quali premiati successivamente anche con il Nobel”.

Il Premio Mondello è promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, la Fondazione Circolo dei Lettori e il Salone Internazionale del Libro di Torino. A conclusione esecuzione musicale a cura degli studenti del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Nel corso della cerimonia saranno premiati i vincitori del Supermondello, del Premio Mondello Giovani e del Premio Migliore Motivazione.

