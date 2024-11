Nuovo Parco Urbano a Pentimele, con Arena da 4 mila posti e non solo. Falcomatà: “3 volte il Tempietto”

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha postato un video sui social di un suo sopralluogo nell’area in cui sorgerà il nuovo Parco Urbano di Pentimele, nella zona dell’ex Fiera. Euforico, passeggiando nell’area di cantiere, ha provato a spiegare come sarà il nuovo polmone verde, sullo stile Tempietto ma più grande.

“La fiera di Pentimele era una discarica di amianto, ferro vecchio, rifiuti, un luogo abbandonato. Ora questi 30 mila metri quadri, tre volte il Tempietto, saranno un po’ alla volta restituiti alla città per un nuovo polmone verde, un nuovo Parco Urbano con un’Arena da 4 mila posti per spettacoli, eventi e concerti e poi area giochi, palestra, parco verde, tanti percorsi fitness e per la salute. Fate uno sforzo di immaginazione, pensate al Tempietto, moltiplicatelo per tre e avrete il nuovo Parco Urbano di Pentimele”, ha detto.

