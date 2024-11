Nuova Pallacanestro Marsala sconfitta in trasferta contro CUS Palermo

StrettoWeb

Quinta giornata di campionato poco felice per la Nuova Pallacanestro Marsala, che nell’anticipo di sabato in trasferta contro il CUS Palermo non raccoglie punti. Non bastano gli sforzi di Miculis, Tartamella e Frisella per fermare gli ottimi Pirrera (autore di ben 27 punti) e Benfratello, che guidano i cussini verso la vittoria per 75-61.

L’avvio del primo quarto vede una serie di palle perse da una parte e dall’altra ed un testa a testa continuo tra locali e ospiti. Bruno e il prolifico Pirrera portano però nel finale di tempo al primo break il CUS sul massimo vantaggio del +4 dopo che la NPM si era portata sul pari due volte con Niang e Miculis e a +2 con Tartamella. Il punteggio alla sirena vede dunque avanti i locali per 18-14.

Nella seconda frazione i marsalesi subiscono in avvio Bruno e vanno a -7, ma reagiscono e tengono testa ai locali andando a segno con le triple di Frisella e Miculis ed un’incursione di Tartamella fino al +3 sul 21-24 dopo 4′. Il CUS però risponde con due triple consecutive firmate da Geraci e Inzerillo e il resto del quarto si gioca punto a punto con i marsalesi bravi a portarsi avanti sul finale con Stankovic e Niang. Si va al riposo lungo sul 33-35.

Dagli spogliatoi sia la NPM che il CUS tornano in campo poco lucide e per vedere il primo canestro si deve attendere oltre un minuto e mezzo. Ancora Bruno e Pirrera portano i palermitani sul +4 dopo 4′, ma il vantaggio dei locali non va oltre i due possessi fino al 7′, quando Cucchiara ruba palla in difesa e si invola in contropiede per il pareggio del 46-46 con 3′ da giocare. La partita si scalda per un dubbio fallo antisportivo fischiato a Stankovic su Pirrera a centrocampo su contropiede cussino e sulle proteste la NPM subisce un ulteriore fallo tecnico alla panchina. Pirrera può così andare in lunetta e mettere a segno i tre punti che chiudono il punteggio della terza frazione sul 49 46.

L’avvio dell’ultimo quarto di gara vede dominare gli universitari, che con un parziale di 14-3 firmato da Benfratello, Filippone e Pirrera allungano sul 63-49 dopo 6′. Negli ultimi 4′ con i palermitani sul +14 sono Miculis (che poi uscirà anzitempo per 5 falli) Frisella, Farruggia e Cucchiara da 3 a tentare la rimonta fino a -8 sul 69-61, ma una NPM già gravata dai molti falli manda in lunetta per sei volte consecutive il CUS Palermo, che chiude la partita in suo favore per 75-61.

Tabellino CUS Palermo–Nuova Pallacanestro Marsala 75-61

Parziali: 18-14, 15-21, 16-11, 26-15.

CUS Palermo: Mensah, Pirrera 27, Bonanno 7, Corrao, Filippone 4, Bruno 9, Bertolino, Inzerillo 6, Tantillo, Benfratello 17, Fontana 2, Geraci 3. All. Catania F.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 4, Miculis 15, Cucchiara 5, Abrignani, Donato, Linares 2, Gentile 3, Frisella 9, Stankovic 6, Chen n.e., Tartamellla 13, Niang 4. All. Grillo G.

Arbitri: Perrone di Catania e Cavallaro di Zafferana Etnea (CT).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.