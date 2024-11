Noto miglior Presidente di Serie B, il Locri si congratula col Catanzaro

StrettoWeb

“L’A.C. Locri 1909 desidera esprimere le più sincere congratulazioni al Presidente del Catanzaro, Floriano Noto, per il prestigioso riconoscimento ricevuto al Gran Galà del Calcio Italiano come miglior presidente della Serie B. Questo premio rappresenta non solo un giusto tributo al lavoro instancabile e alla visione strategica del Presidente Noto, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la Calabria, che grazie a lui e alla sua gestione vede brillare il nome del Catanzaro nel panorama calcistico nazionale”. Così il Locri in una nota si congratula con il Catanzaro e con Noto per il riconoscimento ottenuto.

“Il Presidente Noto ha dimostrato come passione, competenza e dedizione possano essere la chiave per il successo, non solo per i risultati sportivi ottenuti sul campo, ma anche per il grande esempio di professionalità e gestione che ha saputo offrire al mondo del calcio. L’A.C. Locri 1909 si unisce al coro di applausi che giungono da tutta Italia, augurando al Presidente Noto e al U.S. Catanzaro 1929 ulteriori traguardi e soddisfazioni in futuro. Complimenti, Presidente Noto, esempio e guida per il calcio calabrese e non solo!”, si legge ancora nella nota.

