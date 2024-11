Nominati i nuovi Prefetti di Catanzaro e Vibo Valentia | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

Nuovi prefetti a Catanzaro e a Vibo Valentia. Sono stati nominati ieri sera dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel capoluogo arriva Castrese De Rosa, proveniente da Ravenna. De Rosa subentra ad Enrico Ricci, che va come Prefetto a Bologna. A Vibo Valentia é stata nominata Anna Aurora Colosimo, al suo primo incarico di Prefetto. Subentra a Paolo Giovanni Grieco, che va a fare il prefetto a Foggia, con le funzioni anche di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia.

Il Sindaco Catanzaro: “benvenuto al nuovo Prefetto”

“Do il mio caloroso benvenuto e quello della città tutta al nuovo prefetto, Castrese De Rosa, augurandogli al contempo buon lavoro“. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “Per Catanzaro – aggiunge – il rapporto con l’Ufficio del Governo e la condivisione di intenti e obiettivi rappresentano un punto fermo e imprescindibile per coltivare la cultura della legalità, contrastare la devianza e costruire le condizioni per ridurre quel disagio sociale che sovente la genera. Non ho alcun dubbio che i percorsi intrapresi continueranno proficuamente con il nuovo prefetto De Rosa, la cui esperienza, da questo punto di vista, costituisce di sicuro una garanzia. Al suo predecessore, Enrico Ricci, vada il mio ringraziamento sincero e non formale per tutto il lavoro svolto, sempre in sinergia ed intesa con il sistema istituzionale cittadino“.

