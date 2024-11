Natale, presentato il programma di Taormina: durerà oltre due mesi | FOTO

StrettoWeb

Tutto pronto per gli eventi natalizi nella città di Taormina. “Abbiamo presentato un programma ricco e importante, che accompagnerà Taormina e i suoi visitatori da novembre fino alla fine di gennaio, con l’obiettivo di estendere l’offerta turistica anche in un’ottica di destagionalizzazione. Il calendario è stato suddiviso in due sezioni: “Aspettando il Natale” – che prenderà il via il 17 novembre con la suggestiva accensione delle luci natalizie in città – e poi una serie di eventi natalizi e post-natalizi che ci accompagneranno fino alla fine di gennaio”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Accendi i tuoi sogni” è lo slogan che abbiamo scelto per questo Natale a Taormina. Noi ci stiamo attrezzando per realizzarli e rendere questa stagione ancora più magica per tutti. Voglio poi ringraziare il collega sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern che ha deciso di donare un albero di Natale alla città di Taormina e sarà l’albero che metteremo in piazza IX aprile e accendermo insieme il 7 dicembre . Abbiamo lanciato una nuova pagina social interamente dedicata agli eventi di Taormina, che ci permetterà di promuovere al meglio le iniziative e di coinvolgere la comunità e i visitatori in ogni appuntamento della nostra splendida città: https://eventiataormina.it/”, conclude De Luca.

