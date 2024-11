Domenico Naccari (Regno del Marocco per la Calabria) miglior Console del 2024: consegna del Premio in Campidoglio

StrettoWeb

Si è svolta in Campidoglio, nella prestigiosa sala della Protomoteca, la cerimonia per il conferimento del premio “Console dell’ anno 2024”. Alla presenza di numerose autorità italiane ed estere è stato conferito all’avvocato Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria il premio di miglior “Console dell’ anno 2024”.

Il prestigioso riconoscimento, tributato al diplomatico dopo una rigorosa selezione effettuata da una giuria composta da trenta membri (diplomatici, professionisti, deputati dei vari schieramenti) e presieduta dall’ Ambasciatore Stefano Benazzo, che si è riunita lo scorso 4 settembre nell’aula Magna della John Cabot University a Roma. Qui la commissione ha valutato l’attività svolta dai 536 Consoli presenti in Italia, il loro indice di gradimento ed ha decretato come vincitore del Premio l’ Avv. Domenico Naccari, titolare dell’ufficio consolare del Regno del Marocco con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Calabria.

Le motivazioni

Il premio è stato attribuito al diplomatico calabrese con le seguenti motivazioni: “avvocato, patrocinante in Cassazione, da oltre vent’anni consulente giuridico del Consolato Generale del Regno del Marocco a Roma, città nella quale è stato Consigliere dell’ Assemblea Capitolina. Professionista affermato, da sempre attento alle questioni sociali, nella sua attività politica si è sempre distinto, come moderato, per la sua mitezza e capacità di dialogo. Da rimarcare l’incredibile operato da Console, carica che riveste da circa un anno, durante il quale si è messo in luce per la sua grande abnegazione, sovente esaltata dagli organi di informazione. La sua azione ha favorito lo sviluppo di sinergie fra imprese, di forte impulso per stimolare scambi commerciali, ed è stata soprattutto volta ad incoraggiare una fattiva integrazione nel tessuto sociale, con la promozione di eventi culturali”.

Il premio è stato consegnato al Console, accompagnato dall’Avv. Giuseppe Saletta membro del Consolato, alla presenza dell’ Ambasciatore del Regno del Marocco S.E. Youssef Balla il quale ha ricordato, nel corso del suo intervento, delle ottime relazioni commerciali ed istituzionali tra il Marocco e l’Italia. Si è detto altresì orgoglioso dell’ attribuzione del premio al Marocco e soddisfatto dell’ attività svolta dal Console in Calabria.

I ringraziamenti

Il diplomatico Naccari, nel ringraziare il direttore di Gazzetta Diplomatica giornalista Marco Finelli, il presidente della Giuria Ambasciatore Stefano Benazzo, il Senatore Andre De Priamo e l’Avv. Valerio Cianciulli legale di Gazzetta diplomatica, ha evidenziato l’importante attività svolta in Calabria tendente a favorire l’inclusione dei cittadini marocchini e le relazioni tra la Calabria ed il Regno del Marocco.

Ha ricordato altresì che il 30 novembre sarà inaugurata la sede del Consolato in Calabria concessa dal Comune di Gioia Tauro e ha invitato tutti a partecipare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.