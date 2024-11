Mistero al PalaCalafiore: Viola quadrata ma… che fine ha fatto il cubo?

StrettoWeb

Questione di geometrie e di basket, sport ‘geometrico’ per antonomasia. Una sfera che entra in un cerchio; una parabola e un angolo di inclinazione che determinano la riuscita di un tiro o l’airball; l’arco dietro il quale tirare da 3; lo schema a triangolo tanto caro a Phil Jackson; il rettangolo del tabellone che benedice le ‘tabellate’ dichiarate e non.

Finite qui le nostre nozioni di geometria, basta assistere a una normale partita della Viola, ‘quadrata’ e vincente con 7 successi in 7 incontri, per ritrovare, in forme reali o astratte, tutte queste figure. Tutte tranne una: il cubo. In effetti, fra i tanti interventi annunciati nei lavori per la riqualificazione del PalaCalafiore, quello che aveva destato l’attenzione dei tifosi era senza dubbio l’installazione del nuovo cubo stile NBA.

E con amara sorpresa di tutti, fin dalla prima partita casalinga (la seconda del campionato) che, una volta accorsi al palazzetto con il naso all’insù ci si è trovati davanti al… tetto. Niente cubo, che peccato! Magari un leggero ritardo per l’esordio stagionale… eppure dal 5 ottobre è passato già un mese, mentre il resto dei lavori era già stato ultimato. Se lo chiede la Viola, se lo chiedono i tifosi: che fine ha fatto il cubo e perchè non è stato installato?

Domande (e necessità) comuni alla Domotek Volley Reggio Calabria che, visto il campionato di Serie A3 in corso, si è dovuta dotare di un maxi schermo laterale nel quale viene tenuta traccia dei punteggi e vengono mostrate le decisioni dei video-check.

Secondo i rumor che filtrano, dicembre potrebbe portarlo in dote come ‘regalo’ di Natale. A febbraio si spera di poter vedere la Nazionale Italiana di basket senza ulteriori rinvii (inizialmente l’appuntamento era previsto per novembre): sotto i riflettori che merita e, soprattutto, sotto un cubo da far invidia al basket a stelle e strisce.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.