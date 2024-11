Milazzo, operativa l’autobotte comunale finanziata dalla Protezione Civile

StrettoWeb

E’ già operativa al Comune di Milazzo l’autobotte per distribuire acqua potabile in occasione di possibilità criticità nell’erogazione idrica in alcune zone del territorio acquistata dagli uffici della Protezione Civile grazie al finanziamento concesso dal dipartimento della Protezione civile della Regione, guidato dall’ingegnere Salvatore Cocina.

“La Protezione Civile si dota di un altro mezzo importante – afferma l’assessore al ramo, Francesco Coppolino -. L’acquisto dell’autobotte ci permetterà di distribuire acqua potabile nei giorni in cui determinate categorie non potranno riceverla presso le proprie utenze, a causa della siccità che ormai da alcuni anni ha investito la Sicilia. L’autobotte potrà essere utilizzata anche per interventi fuori dal territorio di competenza. Ringrazio il dirigente generale Cocina e il dirigente del servizio di Messina. Manfrè, ma anche i nostri uffici – ha concluso Coppolino – che si sono subito attivati per definire l’iter burocratico finalizzato ad ottenere il contributo. Un risultato frutto di uno straordinario lavoro di squadra dell’ufficio guidato dal dirigente Villari e dalla funzionaria Prestipino, col prezioso apporto della dottoressa Erica Maiorana”.

