Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi lunedì 18 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 20,1°C durante la giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con intensità che non supererà i 13,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con nubi sparse e un’umidità che si manterrà attorno al 71%. I venti saranno moderati, con una velocità di circa 12,7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che scenderà al 58%. I venti continueranno a provenire da Nord, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che toccheranno i 20,1°C intorno alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ulteriore diminuzione dell’umidità, che si attesterà intorno al 55%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature si manterranno attorno ai 16,8°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 79%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera di Lunedì, che potrebbe preludere a un cambiamento nel tempo nei giorni successivi. Pertanto, è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 12.7 N max 19.7 Tramontana 71 % 1015 hPa 8 poche nuvole +17.5° perc. +17° Assenti 11.7 N max 17 Tramontana 63 % 1016 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 10.2 NNO max 15.4 Maestrale 56 % 1015 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 10 NNO max 17.5 Maestrale 56 % 1015 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 6 % 8.9 N max 17.5 Tramontana 73 % 1016 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 11 % 8.3 NNO max 17.1 Maestrale 79 % 1017 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 2 % 6.4 NNO max 11.8 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.