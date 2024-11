Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, mentre la copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud-Est, con velocità che varieranno tra i 8 km/h e i 12 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 42%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 76%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 92% di copertura alle 01:00 e mantenendosi su valori elevati fino al mattino.

La mattina di Venerdì si aprirà con un cielo nuvoloso. Le temperature si alzeranno gradualmente, partendo da 17,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i 20,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà tra l’86% e il 90%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 25%. L’umidità si manterrà costante, attorno al 63-64%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente, passando da 20,3°C alle 13:00 a 18,5°C alle 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 13:00, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno tra il 94% e il 97%. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità alta potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 8.3 SE max 11.8 Scirocco 76 % 1026 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 10 % 10.3 SE max 14.5 Scirocco 75 % 1026 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 13 % 10.3 SE max 14.8 Scirocco 75 % 1026 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 27 % 11.5 SSE max 14.8 Scirocco 64 % 1027 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 33 % 12.2 SSE max 13.4 Scirocco 64 % 1026 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 27 % 11.8 SSE max 13.6 Scirocco 66 % 1025 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 26 % 11.2 SSE max 15.7 Scirocco 73 % 1026 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 2 % 9 SE max 13.3 Scirocco 75 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:48

