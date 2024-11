Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 26 novembre

StrettoWeb

Martedì 26 Novembre a Reggio Calabria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si attesteranno intorno ai 18°C durante le ore più calde, con una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio e della sera. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 13°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 4%. I venti, provenienti da Sud Est, si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un cielo sereno. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 54% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti, provenienti principalmente da Nord, si faranno più intensi, raggiungendo velocità di circa 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa scenderà nuovamente a valori minimi, intorno all’1%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di Martedì 26 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 3 SE max 4.2 Scirocco 66 % 1026 hPa 3 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 1.6 ESE max 5.3 Scirocco 69 % 1025 hPa 6 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 3.7 NNE max 6.3 Grecale 70 % 1025 hPa 9 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 4.8 NNO max 8.5 Maestrale 58 % 1025 hPa 12 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 4.5 ONO max 10 Maestrale 55 % 1023 hPa 15 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 7.6 N max 12.1 Tramontana 62 % 1023 hPa 18 poche nuvole +14.9° perc. +14.3° Assenti 11.1 N max 15.1 Tramontana 72 % 1024 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 9.5 N max 12.7 Tramontana 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.