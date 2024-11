Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un giovedì caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa +16,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 6 km/h da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 23%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà significativamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. La pioggia leggera inizierà a cadere, con un’intensità di 0,14 mm alle 04:00 e 0,16 mm alle 05:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,7 km/h. La probabilità di pioggia salirà fino al 39%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con poche nuvole e temperature che toccheranno i 19,6°C alle 13:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10-12 km/h, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 22%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento diminuirà, raggiungendo i 3 km/h, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano un giovedì che inizierà con pioggia leggera, ma che si trasformerà in una giornata più serena e mite. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 23 % 6 SSE max 9.3 Scirocco 85 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 39 % 7.7 NNO max 13.8 Maestrale 81 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.12 mm 12.7 NO max 22.6 Maestrale 80 % 1018 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° prob. 32 % 13.4 NO max 21.3 Maestrale 66 % 1018 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 31 % 12.3 NO max 18.6 Maestrale 63 % 1017 hPa 15 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° prob. 26 % 10.9 NNO max 15.2 Maestrale 66 % 1017 hPa 18 poche nuvole +16.5° perc. +16.1° prob. 14 % 8.1 NNE max 10.7 Grecale 73 % 1017 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° prob. 6 % 2 ENE max 4.6 Grecale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:44

