Meteo Messina, le previsioni per oggi venerdì 15 novembre

StrettoWeb

Venerdì 15 Novembre a Messina si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere nelle prime ore della notte e un progressivo miglioramento durante la giornata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, ma si assisterà a schiarite nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di circa 11,2 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e si registreranno precipitazioni di circa 0,73 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, sebbene la copertura nuvolosa inizierà a diminuire. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,7°C alle 08:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 9 km/h e 20,2 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0,83 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno a partire dalle 13:00. Le temperature toccheranno un massimo di 17°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 10%. Il vento si manterrà teso, con velocità attorno ai 25 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. La nuvolosità rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 29,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un Venerdì caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno fresche e un clima generalmente asciutto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma per ora sembra che il weekend si avvii verso condizioni più serene.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.93 mm 11.9 NO max 20.3 Maestrale 85 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.62 mm 15 NO max 21.1 Maestrale 76 % 1017 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° prob. 77 % 24.2 NO max 34.7 Maestrale 62 % 1017 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° prob. 13 % 25.8 NO max 31.8 Maestrale 62 % 1017 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +14.3° prob. 1 % 18.5 NNO max 26 Maestrale 64 % 1018 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 19.7 NNO max 26.9 Maestrale 64 % 1019 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.1° Assenti 21.3 NNO max 29.4 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.