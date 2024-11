Meteo Messina, le previsioni per oggi sabato 16 novembre

StrettoWeb

Sabato 16 Novembre a Messina si preannuncia con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da una buona visibilità e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserveranno poche nuvole e cieli sereni, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Le previsioni meteo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C durante il pomeriggio.

Nella notte, Messina si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 75%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 19,8 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà al 61%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 20% e lasciando spazio a poche nuvole. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’aria più calma e piacevole.

Nel pomeriggio, Messina godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 17,2°C alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà le ore più calde, con una velocità del vento che scenderà a 9,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 59%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo 19% di nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce che i residenti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni rimarranno simili, con un’ulteriore possibilità di cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 18.8 NNO max 25.7 Maestrale 62 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 17.5 NNO max 22.2 Maestrale 58 % 1021 hPa 11 poche nuvole +17.2° perc. +16.4° Assenti 14.3 NNO max 18.1 Maestrale 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 10.4 NNO max 14.2 Maestrale 55 % 1021 hPa 17 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 6.3 NNO max 10.5 Maestrale 66 % 1021 hPa 20 poche nuvole +14.3° perc. +13.5° Assenti 1.9 N max 5.5 Tramontana 68 % 1021 hPa 23 poche nuvole +13.8° perc. +13° Assenti 2.6 OSO max 6.4 Libeccio 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:42

