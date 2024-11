Meteo Messina, le previsioni per oggi mercoledì 6 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di nubi sparse. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura durante la mattina, che raggiungerà i 20°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più sereno nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che varierà tra 17°C e 20°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’82%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, portando a un cielo più sereno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%. Anche la velocità del vento si manterrà costante, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Il cielo presenterà poche nuvole, creando un’atmosfera tranquilla e serena. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 20°C. La presenza di nubi sparse non influenzerà significativamente il comfort climatico, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 27 % 11.3 SSE max 15.4 Scirocco 83 % 1024 hPa 8 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 35 % 12.8 S max 16.7 Ostro 72 % 1026 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 35 % 15.6 S max 17.7 Ostro 65 % 1026 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° prob. 19 % 14.8 S max 17.8 Ostro 67 % 1025 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° prob. 26 % 12.3 SSE max 18.6 Scirocco 77 % 1026 hPa 20 poche nuvole +17.7° perc. +17.6° prob. 33 % 11.4 SSE max 17.1 Scirocco 80 % 1027 hPa 23 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° prob. 38 % 11 SSE max 15 Scirocco 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.