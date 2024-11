Meteo Messina, le previsioni per oggi martedì 26 novembre

StrettoWeb

Martedì 26 Novembre a Messina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Le previsioni del tempo indicano una presenza di nubi sparse durante gran parte della giornata, con un miglioramento significativo verso la sera, quando il cielo si presenterà sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,9°C e +19,1°C, rendendo la giornata piuttosto gradevole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h.

Durante la notte, Messina vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +13,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +18,6°C intorno alle 09:00. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 51% entro le 09:00. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la mattinata fresca ma piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di +19,1°C alle 10:00. Le nubi sparse persisteranno, ma la copertura nuvolosa si ridurrà nel corso delle ore, con valori di umidità che si stabilizzeranno attorno al 58% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

Con l’arrivo della sera, Messina godrà di un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +15,4°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a rendere la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che la stabilità meteorologica continuerà anche nei giorni successivi, rendendo Messina una meta ideale per chi desidera godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 6.5 SSE max 9.2 Scirocco 78 % 1025 hPa 8 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 4 S max 6.2 Ostro 61 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 6.5 N max 10.4 Tramontana 54 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 6.1 NNE max 7.3 Grecale 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 9 NNE max 12.7 Grecale 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 5.9 NNE max 10.5 Grecale 75 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 6.2 N max 9.4 Tramontana 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.