Meteo Messina, le previsioni per oggi lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Messina di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 18°C. La presenza di nuvolosità e la possibilità di piogge renderanno l’atmosfera piuttosto umida, con un’umidità che si aggirerà intorno al 70-80%.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 16,9°C e i 18,8°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non mancheranno momenti di pioviggine. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65-77%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17-18°C. Le condizioni di umidità e la presenza di nuvole non favoriranno un significativo riscaldamento. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1017-1018 hPa.

La sera porterà con sé un cielo sempre coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, mantenendo un’intensità leggera. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono eventi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un parziale aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.18 mm 10.4 SSE max 15.3 Scirocco 78 % 1018 hPa 8 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 57 % 10.4 SSE max 15.3 Scirocco 74 % 1019 hPa 11 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 65 % 7 SSE max 12.1 Scirocco 63 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 32 % 8.7 SSE max 12.1 Scirocco 66 % 1018 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 31 % 9.7 SSE max 15.4 Scirocco 72 % 1018 hPa 20 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 51 % 7.5 SSE max 11.4 Scirocco 72 % 1018 hPa 23 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° prob. 58 % 6.9 S max 11.6 Ostro 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:45

