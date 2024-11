Meteo Messina, le previsioni per la prossima settimana

StrettoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +12°C e una bassa velocità del vento tra 2,1 km/h e 4 km/h. Durante la mattina, si raggiungerà una temperatura di +16,3°C e l’umidità scenderà al 49%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con una leggera diminuzione della temperatura a +15°C. Martedì, la notte sarà serena con +13°C e un’umidità attorno al 66%. Mercoledì porterà cieli sparsi e temperature fino a +19,5°C. Giovedì, si prevede un cambiamento con cieli più coperti e una temperatura di +16,6°C. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +12°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,1 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1032 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli ancora sereni e una temperatura che salirà fino a +16,3°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cieli sereni e una temperatura che scenderà leggermente a +15°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà tra 6,2 km/h e 7,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà fino al 57%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Infine, nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere serene, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +13°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 1,6 km/h e 2,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre si presenterà con cieli sereni e una temperatura di circa +13°C. La copertura nuvolosa sarà al 5%, e la velocità del vento varierà tra 4,6 km/h e 5,2 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +18,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo una sensazione di calore.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e una temperatura che scenderà a +17,3°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà fino al 63%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,6 km/h e 6,7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Mercoledì 27 Novembre

La notte di Mercoledì 27 Novembre porterà cieli sparsi con una temperatura di circa +15°C. La copertura nuvolosa sarà al 37%, e la velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 1,6 km/h, proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sparso e la temperatura salirà fino a +19,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 1,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere variabili, con cieli sparsi e una temperatura che scenderà a +17,7°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3,7 km/h, mantenendo una bava di vento. L’umidità aumenterà fino al 65%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +15,5°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 3,3 km/h e 3,6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Giovedì 28 Novembre

La notte di Giovedì 28 Novembre si presenterà con cieli sereni e una temperatura di circa +15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 7%, e la velocità del vento varierà tra 0,9 km/h e 2,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +17,6°C intorno alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una sensazione di calore.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con cieli coperti e una temperatura che si stabilizzerà a +16,6°C alle 07:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7 km/h, mantenendo una brezza. L’umidità aumenterà fino al 66%, con una probabilità di precipitazioni del 13%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 3,7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra +12°C e +19,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno moderate, garantendo una sensazione di freschezza durante le ore diurne. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti nel tempo, specialmente nella transizione verso Giovedì, quando si potrebbero verificare cieli più coperti.

