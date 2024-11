Meteo Messina, le previsioni per la prossima settimana

StrettoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +17,4°C. La mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno a +20,6°C e umidità al 65%. Nel pomeriggio, si attesteranno a +19,8°C, mantenendo condizioni di bel tempo. La sera porterà nubi sparse con una copertura del 30%. Martedì, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con temperature attorno ai +17°C e umidità all’80%. Mercoledì, si prevedono piogge leggere nel pomeriggio, mentre Giovedì ci saranno piogge leggere nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative in serata.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C, con una temperatura percepita di +17,2°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno fino a +20,6°C alle 11:00, con una temperatura percepita di +20,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno all’11%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 65%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che scenderanno a +19,8°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, sempre da Nord Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 14%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, garantendo un pomeriggio sereno e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +17,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,1 km/h da Nord Ovest, e l’umidità aumenterà fino al 79%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si manterranno attorno ai +17°C, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature saliranno fino a +21,3°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +21,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,8 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 6%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 9%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo un pomeriggio piacevole.

Nella sera, il cielo tornerà a essere coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature scenderanno a +17,5°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h da Sud-Sud Est, e l’umidità aumenterà fino all’81%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,2°C, con una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno gli 8,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 68%. Le temperature saliranno fino a +20,9°C alle 10:00, con una temperatura percepita di +20,7°C. La velocità del vento sarà di 7,1 km/h da Sud, e l’umidità si attesterà attorno al 64%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,2°C alle 14:00, con una temperatura percepita di +20°C. La velocità del vento aumenterà a 12,9 km/h da Sud, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%. Si prevedono leggere precipitazioni, con accumuli di circa 0,1 mm.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature scenderanno a +17,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +17,5°C. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h da Sud-Sud Est, e l’umidità aumenterà fino all’82%. Non si registreranno precipitazioni significative, garantendo una serata tranquilla.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,3°C, con una temperatura percepita di +17,2°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature saliranno fino a +18,3°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +18,1°C. La velocità del vento sarà di 11,7 km/h da Sud-Sud Est, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,1°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +18,9°C. La velocità del vento aumenterà a 11,8 km/h da Sud, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%. Si prevedono leggere precipitazioni, con accumuli di circa 0,11 mm.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature scenderanno a +17,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +17,5°C. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h da Sud-Sud Est, e l’umidità aumenterà fino all’82%. Non si registreranno precipitazioni significative, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con alcune nubi sparse e occasionali piogge leggere nel corso della settimana. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, specialmente nelle ore diurne.

