Meteo Messina, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Messina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature miti e una leggera variabilità nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,1 km/h e i 8,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,1°C intorno alle 11:00. Il cielo sarà per lo più sereno, con occasionali nubi sparse che non influenzeranno significativamente il clima. La copertura nuvolosa si ridurrà al 31%, e la velocità del vento si manterrà tra i 8,3 km/h e i 11,8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, stabilizzandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. Le condizioni rimarranno per lo più serene, con qualche poca nuvola nel cielo. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, mantenendosi tra i 9,2 km/h e i 12,4 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 21% al 35%. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno agli 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre la situazione meteorologica rimarrà sotto osservazione per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Messina

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 3.1 N max 4.9 Tramontana 81 % 1023 hPa 3 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 6.6 NNO max 11.2 Maestrale 78 % 1022 hPa 6 poche nuvole +17.8° perc. +17.8° Assenti 8.2 NNO max 13.6 Maestrale 79 % 1022 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 10.1 NNO max 12.9 Maestrale 66 % 1023 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° Assenti 11.8 NNO max 13.4 Maestrale 62 % 1021 hPa 15 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 12.3 NNO max 15.1 Maestrale 64 % 1021 hPa 18 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 8.7 NNO max 14.1 Maestrale 71 % 1022 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 8.4 NNO max 13.3 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:54

