Meteo Messina, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Messina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che potrebbe apparire nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,7°C e i 21°C, rendendo l’atmosfera piuttosto mite. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse che si intensificheranno leggermente verso le prime ore del mattino. Le temperature notturne scenderanno fino a 16,4°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà attorno al 43%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, mantenendo condizioni di cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C intorno alle 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che inizierà a scendere. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1024 hPa, segno di un buon tempo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, ma le condizioni rimarranno comunque favorevoli. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con picchi di 21°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non ci saranno fenomeni di rilievo. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo l’atmosfera ancora confortevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,2°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno soddisfazione in questo inizio di Novembre, che si prospetta favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.2 SSE max 4.2 Scirocco 78 % 1024 hPa 3 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 2 % 3.3 SSE max 5 Scirocco 75 % 1024 hPa 6 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° prob. 2 % 5.2 SSE max 6.4 Scirocco 72 % 1024 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° prob. 1 % 6.3 S max 10.9 Ostro 65 % 1025 hPa 12 poche nuvole +21° perc. +20.8° prob. 1 % 9.1 S max 11.6 Ostro 63 % 1023 hPa 15 poche nuvole +20° perc. +19.8° prob. 7 % 9.8 S max 12.9 Ostro 70 % 1023 hPa 18 poche nuvole +17.7° perc. +17.6° prob. 7 % 10.8 S max 14.8 Ostro 83 % 1024 hPa 21 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° prob. 6 % 10.1 SSE max 13.2 Scirocco 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:51

