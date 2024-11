Meteo Messina, le previsioni per domani giovedì 28 novembre

StrettoWeb

Giovedì 28 Novembre a Messina si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da poche nuvole e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la giornata, si registreranno temperature comprese tra +15,3°C e +18,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno a 1024 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai +15,3°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a +18,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria gradevole. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +18°C alle 14:00, accompagnate da poche nuvole. La situazione rimarrà stabile, con venti leggeri che non creeranno disagi. L’umidità si attesterà attorno al 68%, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +15,4°C. Le condizioni meteo rimarranno serene, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 2.3 NNE max 4.1 Grecale 81 % 1025 hPa 3 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 3.4 NNE max 5.5 Grecale 82 % 1024 hPa 6 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 4.1 NNE max 6.7 Grecale 82 % 1025 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 5 N max 5.9 Tramontana 68 % 1026 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 5.2 N max 5.9 Tramontana 65 % 1024 hPa 15 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.7 NNE max 7.2 Grecale 73 % 1023 hPa 18 poche nuvole +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.8 N max 3.5 Tramontana 78 % 1024 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.5 NNE max 6.2 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:38

