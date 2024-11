Meteo Messina, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento atteso nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà forte nelle prime ore, per poi attenuarsi progressivamente.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 76%, con una velocità del vento che raggiungerà i 29,5 km/h da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 47%, ma non si prevedono piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni si deterioreranno ulteriormente, con un cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +17,8°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 100%. Il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno raggiungere i 54,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicheranno una persistente copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17,5°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma non mancheranno del tutto, con una probabilità di 22% di precipitazioni. Il vento si attenuerà, passando a una velocità di circa 19,5 km/h.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +15,3°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 1%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da instabilità e piogge, si prevede un miglioramento per Venerdì e Sabato, con temperature in aumento e cieli più sereni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si avvicineranno ai 20°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 47 % 29.5 O max 49.9 Ponente 74 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.89 mm 33.8 O max 51.2 Ponente 81 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.19 mm 32.9 NO max 51.4 Maestrale 65 % 1009 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 39 % 35.1 NO max 52.2 Maestrale 64 % 1011 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.5° prob. 35 % 26.3 NO max 37.7 Maestrale 64 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.12 mm 19.5 ONO max 28.4 Maestrale 66 % 1011 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 27 % 8.1 NO max 13.1 Maestrale 71 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 5.6 SSE max 6.8 Scirocco 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:40

