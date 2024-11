Meteo Messina, le previsioni per domani domenica 3 novembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Domenica 3 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature gradevoli che accompagneranno la giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica, con una bassa copertura nuvolosa e una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. La temperatura massima si attesterà intorno ai 20,7°C, mentre la minima si manterrà sui 16,8°C durante le prime ore del giorno. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 64% e il 80%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, Messina godrà di un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%, ma non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un piacevole risveglio. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C intorno alle ore 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco massimo di 20,7°C. La leggera brezza da Nord Ovest continuerà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. Non si prevedono variazioni significative, e la giornata si presenterà ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative. Dopodomani, le condizioni meteo continueranno a mantenersi favorevoli, rendendo Messina un luogo ideale per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° Assenti 6.4 NO max 10.5 Maestrale 72 % 1023 hPa 3 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 6 NO max 9.8 Maestrale 76 % 1023 hPa 6 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 5 O max 7.8 Ponente 80 % 1023 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.1 NO max 4 Maestrale 66 % 1024 hPa 12 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.3 NO max 5.9 Maestrale 65 % 1023 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 5.2 NNO max 6.2 Maestrale 68 % 1023 hPa 18 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 2.4 NNO max 4.7 Maestrale 78 % 1024 hPa 21 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.1 O max 4.1 Ponente 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.