Messina, al via la vaccinazione dei dipendenti dell’Università

StrettoWeb

Al via oggi, nell’Aula Cannizzaro dell’Ateneo di Messina, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025. Il personale dell’UOSD di Igiene Ospedaliera questa mattina ha iniziato la somministrazione del vaccino contro l’influenza stagionale per i dipendenti di UniMe, Unilav e SSD. Ci sarà la possibilità di vaccinarsi anche nella mattinata di domani, sabato 23 Novembre, per agevolare coloro che prestano servizio nelle sedi decentrate.

La vaccinazione è raccomandata per tutti coloro che sono spesso a contatto con il pubblico e rappresenta un’occasione di protezione importante vista anche la variante circolante H3N2 che ad oggi risulta essere particolarmente aggressiva. Un ringraziamento va all’ASP di Messina per il supporto dato all’organizzazione di questa due giorni.

La campagna vaccinale è già partita anche all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria per tutto il personale, sia ospedaliero che universitario, per gli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria ed è consigliata anche per tutti gli utenti afferenti agli ambulatori, per i degenti e i loro familiari che, in caso di situazioni cliniche particolari, potranno avere l’opportunità di vaccinarsi.

Il personale dell’Unità Operativa di Igiene Ospedaliera, guidato dalla Prof.ssa Pasqualina Laganà, ha pianificato all’interno dell’AOU più appuntamenti vaccinali nei diversi padiglioni dell’Azienda per raggiungere chi desidera vaccinarsi direttamente in reparto. La vaccinazione può essere eseguita anche presso il centro vaccinale dell’AOU G. Martino. Collocato al terzo piano del Padiglione G, il centro è operativo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.