Messina, che spettacolo al PalaRescifina per il concerto di Renato Zero | FOTO

StrettoWeb

In un PalaRescifina di Messina gremito di fan (e domani si replica), si è esibito in un concerto memorabile il noto artista Renato Zero col tour “Autoritratto – I concerti evento”. Il cantante romano, nel corso della sua lunga carriera, ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e musiche per altri interpreti. Inoltre è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana.

Ad accompagnare Renato Zero, un coro a 8 voci e la band di 7 musicisti formata da Danilo Madonia (tastiere e pianoforte), Lorenzo Poli (basso), Lele Melotti (batteria), Bruno Giordana (tastiere e sax), Rosario Jermano (percussioni) e Andrea Maddalone e Fabrizio Leo alle chitarre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.