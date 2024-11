Messina, profilo fake del sindaco Basile: “attenzione, chiedono informazioni personali”

StrettoWeb

“Attenzione alle persone che si fingono me su Facebook .Oggi ho avuto il piacere di incontrare Anna Maria e suo marito Antonino. Anna Maria è stata contatta via Facebook da un profilo fake “Federico Basile” che usava anche la mia stessa immagine. Abbiamo segnalato tutto alle autorità competenti”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Alcuni malintenzionati hanno creato un falso profilo Fb Federico Basile per contattare direttamente gli utenti, chiedendo informazioni personali. Invito chiunque riceva tali richieste a segnalarle tempestivamente alle autorità competenti. Episodi del genere si configurano come vere e proprie frodi digitali, di fronte alle quali è particolarmente importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini per combatterle e proteggere la comunità da possibili danni“, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.