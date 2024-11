Messina è la prima Città Metropolitana per la sicurezza. Basile: “esempio virtuoso”

StrettoWeb

Messina è la prima Città Metropolitana per la sicurezza. Il 69,3% degli abitanti si sente sicuro nel camminare da solo quando è buio nella zona in cui vive. “I risultati dell’ultimo report dell’Istat sui profili di benessere delle 14 città metropolitane, basati sugli indicatori del Best (Benessere equo e sostenibile dei territori), evidenziano che la nostra città è la prima città metropolitana in Italia per livello di sicurezza. Questo riconoscimento non solo riflette l’impegno costante dell’amministrazione nella promozione di un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini, ma rappresenta anche un passo significativo verso la costruzione di una comunità coesa e solidale“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“La sicurezza, infatti, è un elemento chiave per il benessere collettivo e, attraverso politiche mirate e collaborazioni con le forze dell’ordine, Messina si conferma un esempio virtuoso di città metropolitana in grado di garantire tranquillità e qualità della vita ai suoi abitanti“, conclude Basile.

