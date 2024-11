Messina: furioso incendio in una casa di Torre Faro, mamma e figlia salvi per miracolo

StrettoWeb

Questa mattina, intorno alle ore 8, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Messina ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio divampato in una abitazione a Torre Faro, esattamente in via Raffaele De Luca. Il rogo si è sviluppato in un angolo del vano soggiorno dell’abitazione. Fortunatamente illese le occupanti della casa, una signora e la figlia che, nonostante stessero dormendo, sono state svegliate dal crepitio dei mobili di legno che bruciavano e sono immediatamente scappate in strada e chiamato i soccorsi.

La squadra del distaccamento Nord, giunta tempestivamente sul posto con AutoPompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio, è riuscita a spegnere totalmente l’incendio che ha provocato diversi danni lasciando la casa annerita per il consistente fumo nero e per l’innalzamento delle temperature. Sul posto anche i carabinieri. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata, la squadra ha fatto rientro in sede alle ore 10 circa.

