Messina Film Festival, il dettaglio del concorso dei cortometraggi

Manca poco all’inaugurazione dell’ottava edizione del Messina Film Festival – Cinema & Opera, in programma dal 30 novembre al 7 dicembre. Particolarmente atteso il concorso internazionale dei cortometraggi, che hanno come tema quello della lirica e le cui proiezioni si svolgeranno alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele. Saranno in totale 16 i lavori valutati da una giuria composta dai registi Fabio Mollo (Presidente) e Anne-Riitta Ciccone e Leti Dafne, cantante lirica e rap. Nei mesi scorsi sono arrivati oltre 1400 corti da 88 Paesi del mondo grazie all’iscrizione del Festival sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome.

Le parole del direttore artistico

Il direttore artistico, Ninni Panzera, evidenzia: “Quest’anno il concorso ha un respiro ancora più internazionale, grazie alla presenza di cortometraggi proveniente non solo dall’Italia, ma anche dal Regno Unito, Cina, Francia, Spagna, Brasile e Svizzera. Fra questi, assisteremo a 3 prime mondiali, 9 prime italiane e ci sarà anche la partecipazione di 3 opere realizzate da filmmaker messinesi”.

In contemporanea alle proiezioni del Festival i corti potranno essere visti anche on line sulla importante piattaforma cinematografica MyMovies garantendo una visibilità nazionale al concorso. Al miglior cortometraggio sarà assegnato il Premio Emi Mammoliti, ed è previsto anche un Premio speciale della Giuria.

Concorso Cortometraggi 2024 sul tema opera lirica

1. Astéria (Svizzera, 2024) di Elliot Huescar (3’)

2. Brainland (Regno Unito, 2024) di Chiara D’Anna (13’) prima italiana

3. Casti quel che costi (Italia, 2024) di Michelangelo Gregori (13’)

4. Feet (Cina, 2024) di Nianyu Zhong (8’) prima mondiale

5. Le fantôme du Palais Longchamp (Francia, 2024) di Gelena Baranovskaya (2’) prima mondiale

6. In bocca al lupo (Spagna, 2022) di Ezequiel Casamada Arnella (6’) prima italiana

7. In posa per l’America (Italia, 2024) di Luciangela Gatto (15’) prima italiana

8. In Your Dreams (Regno Unito, 2024) di Ayman Mokhtar (15’) prima italiana

9. Josefine (Regno Unito, 2024) di Antonia Bain (14’) prima italiana

10. Niente ferie ad agosto (Italia, 2024) di Filippo Pino (8’) prima italiana

11. Paraules d’un somriure (Spagna, 2024) di Albert Muns, Alex Pérez, David Piñol (5’) prima italiana

12. Retrogusto (Italia, 2022) di Nicola Scamarcia (11’)

13. Shakespeare in smoke (Spagna, 2023) di Francesco Cocco (9’)

14. Susanna (Italia, 2024) di Sharon Grace Badia (7’) prima mondiale

15. Tacet (Italia, 2024) di Valeria Gentile (15’) prima italiana

16. Um mal necessario (Brasile, 2024) di Lucas Martins (14’) prima italiana

Il programma integrale delle proiezioni dei corti si trova al link: https://www.messinafilmfest.it/program/2/2/3/8/programma

