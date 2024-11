Messina, Fdi sul nuovo assessore: “pochezza delle deleghe assegnate da Basile”

StrettoWeb

“Nell’augurare buon lavoro al neo assessore, non possiamo non evidenziare al sindaco Basile la pochezza politica delle deleghe affidategli rispetto a un impegno ben più gravoso che il ruolo certamente presupporrebbe!” Commentano così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone la nomina del nuovo assessore in riferimento soprattutto al ridimensionamento delle deleghe di sua spettanza.

“Considerata la sottrazione dell’importante delega alla pubblica istruzione – affermano i tre consiglieri – e non considerando quelle quasi “virtuali” ai rapporti con le partecipate e col Consiglio Comunale, rimane solo quella al Decentramento che per questa Amministrazione ha rappresentato solo una chimera. Ci saremmo aspettati, per esempio – concludono Gioveni, Carbone e Currò – magari il trasferimento della delega al Risanamento al neo assessore considerata la tematica che negli anni ha sempre seguito, anche e soprattutto per alleggerire il peso delle tante e gravose deleghe dell’assessore Mondello che ha anche l’impegnativo ruolo di vicesindaco”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.