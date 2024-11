StrettoWeb

Triste serata a Messina. A causa di un drammatico incidente, avvenuto sulla via Garibaldi, ha perso la vita un centauro di 55 anni. L’uomo viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a sbattere con violenza sul suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 55enne.

