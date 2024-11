Messina, chi si rivede: dopo due mesi ritorna la vittoria (pesantissima), 1-0 al Giugliano

StrettoWeb

Una vittoria pesantissima! Dopo due mesi – due mesi figuracce, sconfitte clamorose, qualche pari di troppo, rimonte subite nel finale, dimissioni poi ritirate, classifica precaria e tensioni – il Messina torna al successo e lo fa contro la 5ª in classifica, un Giugliano in forma e proveniente da due brindisi di fila. Così, a sette giorni dal pari a Catania, fermata un’altra delle squadre in alto: basta l’1-0 firmato Petrungraro su rigore.

La partita

L’approccio alla gara dei peloritani è ottimo, sulla falsariga di altre gare interne, soprattutto di inizio stagione. Doppia occasione per Petrungaro in tre minuti, tra 15′ e 18′, a dimostrazione della grande fame del giocatore di essere decisivo. Ci prova poi il Giugliano con Balde e ancora il Messina con Padula, ma la gara si sblocca a fine primo tempo, su calcio di rigore: fallo su Scaravilli, Petrungaro va dal dischetto e questa volta non sbaglia, per l’1-0 all’intervallo.

Nella ripresa il Giugliano cambia e le sostituzioni sembrano pagare, considerando la grande occasione sprecata dal neo entrato Njambe. Il Messina arretra il baricentro e comincia a soffrire, rischiando di subire il gol del pari a metà ripresa, in due occasioni. La squadra di Modica però tiene bene e nel finale sfiora anche il raddoppio, che spreca. Alla fine, dopo un recupero extra large, riesce a portare a casa una vittoria molto importante.

Così la classifica resta precaria, con 13 punti (agganciate Turris e Foggia), ma quantomeno è stato riagganciato il treno della salvezza diretta, ora a -1. Staccata la Juventus U23 (+6) e il Taranto (+7).

Risultati Serie C girone C, 14ª giornata

Casertana-Monopoli 0-0

Trapani-Cavese 1-0

Latina-Sorrento 2-0

Picerno-Benevento 1-0

Potenza-Avellino 0-0

Foggia-Juventus U23 1-0

Messina-Giugliano 1-0

Crotone-Catania (domenica 10 novembre ore 19.30)

Taranto-Cerignola (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Turris-Altamura (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Classifica Serie C

Benevento 29

Cerignola 25

Monopoli 24

Avellino 23

Giugliano 23

Potenza 22

Picerno 21

Trapani 21

Catania 20

Sorrento 20

Cavese 17

Crotone 16

Altamura 15

Casertana 14

Latina 14

Foggia 13

Turris 13

ACR Messina 13

Juventus U23 7

Taranto 6 (-4)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.