Messina, De Luca ha deciso il nuovo presidente di Atm | NOME

Nessuna sorpresa. E’ Cateno De Luca a decidere nomine nelle partecipate e deciderà i nuovi assessori del comune di Messina. In una cena con Campagna, il leader di Suc chiama Nord, ha praticamente ufficializzato la nomina a presidente dell’Atm di Carla Grillo. “Da meno 83 milioni di euro a più 10 milioni di euro! Così si può sintetizzare il miracolo che in soli sei anni abbiamo fatto a Messina con l’azienda di trasporto locale ATM che, nel 2018, aveva 83 milioni di debiti ed i bilanci non approvati dal 2003 ed ora ha un capitale sociale di 10 milioni di euro”, è quanto afferma Cateno De Luca.

“Voglio ringraziare il presidente Giuseppe Campagna, i componenti dei cda, i dirigenti e quadri aziendali ed i dipendenti che hanno amato ed amano l’azienda che gli da il pane quotidiano. Stasera, con l’autorizzazione di Federico Basile Sindaco di Messina, e l’autorevole assistenza del vice sindaco Salvatore Mondello abbiamo siglato il patto degli spaghetti al dente ed ardenti con Carla Grillo braccio destro dell’ ex presidente Giuseppe Campagna“, rimarca De Luca. “Quando ti guadagni i galloni sul campo vieni scelto per altre missioni che rasentano l’impossibile. Noi ragioniamo così“, conclude De Luca.

