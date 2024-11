Messina, il consigliere comunale Cosimo Oteri aderisce alla Lega

StrettoWeb

La Lega continua a crescere anche a Messina. Il consigliere comunale del Gruppo Misto Cosimo Oteri passa con il partito del ministro Matteo Salvini, primo gruppo consiliare in città. Consigliere di circoscrizione per dieci anni prima di approdare in Aula, alle ultime amministrative Oteri è risultato il sesto più votato nel capoluogo peloritano. L’ufficialità del suo passaggio alla Lega arriva nel giorno della presentazione della squadra regionale del partito a Serradifalco, alla presenza del vicesegretario nazionale Claudio Durigon.

Le parole di Oteri

“Voglio dare un segnale forte e di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha difeso i confini nazionali –ha dichiarato Oteri. Oggi aderisco alla Lega con lo spirito dei tanti cittadini indignati, che anche nella nostra Sicilia credono nella bontà dell’azione politica del ministro Salvini. Abbiamo apprezzato le politiche di buon governo nei confronti del Sud, di Messina e della Sicilia, a partire dal ponte sullo Stretto, che con le opere connesse è già un grande attrattore di investimenti, economia e turismo: cose delle quali la Sicilia ha forte bisogno. Gli oltre 30 miliardi già messi a terra per realizzare una infrastruttura strategica insieme agli investimenti di RFI che favoriranno progresso e alta capacità in Sicilia –aggiunge Oteri– sono la dimostrazione che la Lega vuole puntare sul Mezzogiorno e rilanciare anche la Sicilia, alla quale il partito di Matteo Salvini guarda con molta attenzione ormai da tempo, portando avanti uno spirito nazionale che vuole dar voce a tutti i territori, da Nord a Sud. Ringrazio –conclude Oteri – il commissario regionale del partito Nino Germanà, a cui mi lega un rapporto di fiducia e stima e con il quale sono certo di poter lavorare con grande senso di abnegazione per la nostra città e per il bene di un’intera comunità”.

