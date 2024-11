Messina, consegnati i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario ad Acquedolci

StrettoWeb

“Stamattina ad Acquedolci, con il Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile e il Sindaco di Acquedolci Alvaro Riolo, abbiamo consegnato i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario, un’opera fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area. Questo progetto, finanziato dai fondi FSC 2014-2020, è stato inizialmente avviato quando ero Sindaco della Città Metropolitana e oggi viene attuato e ulteriormente consolidato all’azione del Sindaco Basile grazie a un incremento del finanziamento, passato da 1 milione di euro a 1,6 milioni per garantire un’opera ancora più funzionale”, è quanto comunica Cateno De Luca.

“Il versante Tirrenico, inoltre, è al centro di un importante piano di riqualificazione con altri interventi significativi come il porto di Santo Stefano di Camastra, finanziato per oltre 8 milioni di euro e in fase di realizzazione, e la riqualificazione dell’ex colonia Iria, per la quale sono stati stanziati oltre 21 milioni di euro. I lavori di quest’ultima opera, aggiudicati all’impresa appaltatrice, inizieranno nella primavera del 2025, a seguito del completamento della progettazione. Continuiamo a lavorare per trasformare questi territori con investimenti mirati e progetti concreti che generano sviluppo e valorizzazione del nostro patrimonio. Amministrare significa portare risultati concreti”, conclude De Luca.

