Messina, Basile: “il comune risparmia 67,5 milioni di euro…”

“Risparmiati 67,5 milioni di euro. Firmata la transazione finale del contenzioso tra il Comune di Messina e la Ricciardello Costruzioni SRL. Oggi, con grande soddisfazione, ho firmato la transazione finale che sarà di 13,5 milioni e che chiude un contenzioso di 80 milioni di euro che si protraeva da anni”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Questa transazione rappresenta una grande vittoria per la nostra amministrazione, poiché non solo consente di risolvere una situazione complessa, ma libera risorse importanti da reinvestire nel miglioramento dei servizi e delle infrastrutture cittadine. È un segnale di efficienza e di impegno verso i cittadini, e dimostra come una gestione oculata e proattiva possa portare a risultati tangibili per la comunità“, conclude Basile.

