Messina, Atm assume 20 nuovi autisti. Basile: “risultato che ci riempie di soddisfazione”

“L’assunzione di 20 giovani autisti rappresenta un segnale concreto di come ATM S.p.A. stia lavorando per rafforzare e innovare il sistema del trasporto pubblico nella nostra città. Questo è un risultato che ci riempie di soddisfazione, non solo perché migliorerà l’efficienza del servizio, ma anche perché offre opportunità di lavoro ai giovani del territorio, investendo sulle nuove generazioni”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per Messina, e il percorso intrapreso da ATM S.p.A. conferma la validità delle scelte fatte dall’Amministrazione comunale per rilanciare l’azienda e la mobilità urbana. Auguro ai nuovi assunti un cammino professionale ricco di soddisfazioni e li invito a svolgere il proprio ruolo con impegno, consapevoli dell’importanza del loro contributo per la nostra comunità”, conclude Basile.

