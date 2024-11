Mediterranean Life, Nous per Reggio incontra Falduto: “noi pronti a sostenere il progetto”

StrettoWeb

Si è svolto un incontro strategico tra il direttivo di Nous per Reggio e il noto imprenditore reggino Pino Falduto, durante il quale è stato presentato l’ambizioso progetto di sviluppo urbano (Mediterranean Life) destinato a riqualificare alcune aree chiave della città. Il progetto, incentrato su innovazione e sostenibilità, mira a rispondere alle esigenze di crescita economica e sociale del territorio, puntando alla creazione di spazi abitativi moderni, aree commerciali e zone verdi.

L’incontro ha avuto luogo presso la sede dell’azienda, dove l’imprenditore ha esposto i dettagli del progetto, illustrando i benefici che potrebbe portare alla città e i vantaggi economici per l’intera comunità. Tra gli obiettivi principali, il piano punta a trasformare alcune zone dismesse e periferiche in quartieri vivibili, con edifici costruiti secondo i più alti standard ambientali e dotati di tecnologie innovative per l’efficienza energetica.

“I nostri piani sono ambiziosi ma realistici” ha dichiarato l’imprenditore. “Vogliamo dare un contributo concreto alla città, realizzando un progetto che porti valore e crei posti di lavoro”. Il gruppo civico identitario NOUS per Reggio, da tempo impegnato nella promozione di politiche per lo sviluppo urbano, ha accolto con interesse il progetto, definendolo “una proposta in linea con le nostre priorità per il territorio”. I rappresentanti di Nous per Reggio hanno lodato l’approccio sostenibile e l’attenzione alle esigenze della comunità, sottolineando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per portare avanti iniziative di questa portata. “Siamo entusiasti di questa proposta e crediamo che possa portare grandi benefici alla città” ha affermato uno dei rappresentanti del gruppo politico. “Questo progetto non solo rappresenta una risposta concreta alla necessità di riqualificazione urbana, ma si allinea con i nostri obiettivi di sostenibilità e crescita inclusiva”.

Uno degli aspetti chiave del progetto è la creazione di spazi pensati per i cittadini, con parchi, piste ciclabili e aree pedonali che facilitino una mobilità sostenibile e uno stile di vita sano. Un Porto turistico in grado di accogliere le navi da crociera che solcano il Mediterraneo. Verranno inoltre riservate aree destinate a servizi come ambulatori e centri culturali, per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. “Vogliamo costruire una città per tutti, dove ogni cittadino possa sentirsi parte di un contesto sicuro e accogliente” ha sottolineato l’imprenditore. “È fondamentale che lo sviluppo urbano sia inclusivo e che risponda realmente alle esigenze delle persone e del territorio”.

Tre mila posti di lavoro

Secondo le stime iniziali, il progetto potrebbe portare circa tre mila nuovi posti di lavoro durante la fase di costruzione e poi nella gestione intera e generare un impatto economico significativo per le attività commerciali di tutta la Città Metropolitana. Se tutto procederà come previsto, i lavori potrebbero iniziare entro i prossimi mesi, segnando un importante passo avanti per la città. Purtroppo l’attuale amministrazione della città è contraria e non è dato sapere del perché Reggio debba rimanere esclusa da ciò che potrebbe essere un punto focale del Mediterraneo.

Questo incontro ha rappresentato un segnale positivo di come la collaborazione tra movimento civico e imprenditoria possa generare soluzioni innovative per le sfide urbane. “Siamo pronti a sostenere questo progetto e a fare il possibile per accompagnarlo in tutte le fasi” ha dichiarato uno dei rappresentanti di Nous per Reggio. “Crediamo che questa sia un’occasione storica per dimostrare come si possa fare sviluppo urbano in modo sostenibile e partecipato”.

